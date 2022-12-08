ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух человек по подозрению в госизмене

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух человек, подозреваемых в госизмене: они передавали Украине сведения об объектах Минобороны и ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины", - сообщила спецслужба в четверг.

По данным ФСБ, житель Севастополя, "являясь сторонником украинской идеологии, в 2016 году был завербован СБУ", а после начала специальной военной операции "за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Министерства обороны Российской Федерации, что могло быть использовано против безопасности Российской Федерации и нанести ущерб обороноспособности государства".

"Кроме того, данный гражданин по заданию своих кураторов из СБУ летом 2022 года привлек к противоправной деятельности своего знакомого - жителя Севастополя, который собирал и передавал посредством интернет-мессенджера "WhatsApp" иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России".

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

"В настоящее время Ленинскими районным судом г. Севастополя подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - заявили в ФСБ.

В спецслужбе не раскрыли личности задержанных и не привели других подробностей спецоперации.