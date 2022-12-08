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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Беспилотник сбит в четверг над Черным морем в акватории Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев добавил, что военные при ликвидации беспилотника "сработали четко".

22 ноября губернатор Севастополя сообщал о попытке украинских беспилотников атаковать Балаклавскую ТЭС, работали силы ПВО.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Севастополь Михаил Развожаев Черное море Черноморский флот
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