Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Беспилотник сбит в четверг над Черным морем в акватории Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев добавил, что военные при ликвидации беспилотника "сработали четко".

22 ноября губернатор Севастополя сообщал о попытке украинских беспилотников атаковать Балаклавскую ТЭС, работали силы ПВО.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.