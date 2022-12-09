Площадь пожара в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье выросла до 7 тыс. кв. метров

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Площадь пожара в торговом комплексе "Мега Химки" достигла 7 тыс. кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС России в пятницу.

"Площадь увеличилась до 7 тыс. кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Ранее в пятницу огонь охватил кровлю гипермаркета "OBI" в торговом комплексе "Мега Химки" на Ленинградском шоссе на площади 250 кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

По предварительным данным пострадавших нет