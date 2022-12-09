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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Что случилось этой ночью: пятница, 9 декабря

Пожар в Химках, Бут вернулся, США готовит новый транш военной помощи Украине

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Произошел пожар в Гипермаркете "OBI" на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках. Площадь пожара растет.

- Бут вернулся в Москву. Самолет с ним приземлился во Внуково.

- Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на рекордную сумму свыше $855 млрд. Этот бюджет на 8% превышает предыдущий.

- Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb. Ее многоразовая первая ступень совершила успешную посадку во Флориде.

- США готовят новый пакет военной помощи Украине. Размер транша - $275 млн.

- В Госдуме предложили блокировать счета диверсантов и причастных к их финансированию. Инициатива принадлежит группе депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.

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