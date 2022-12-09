Минфин намерен стимулировать иностранные инвестиции при изменениях налоговых соглашений

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минфин в случае изменения существующих соглашений об избежании двойного налогообложения намерен стимулировать иностранные инвестиции в страну и минимизировать возможность для структурирования холдингового владения для российского бизнеса через эти юрисдикции, сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

"По Арабским Эмиратам вообще нет соглашения, по Турции, по Малайзии, например, соглашения были заключены давно и с учетом лучших практик, безусловно, их стоило бы привести в соответствие. Но сразу хотел бы отметить, что не будет повторения ошибок, которые мы сделали, когда, например, было соглашение с Кипром, и даже если мы пойдем на какие-то изменения в соглашения, то нулевой ставки по налоговому источнику по процентам не будет, и пониженная ставка налогового источника по дивидендам будет применяться только в том случае, если действительно реальные инвестиции в российскую экономику, а не закольцованные структуры инвестиций российских же компаний в российскую экономику", - сказал он на конференции "Ведомостей" "Налоговые итоги года".

Упрощения и изменения, которые Россия будет предлагать партнерам, в первую очередь, будут направлены на стимулирование притока прямых инвестиций в российскую экономику от иностранных партнеров, подчеркнул Сазанов.

"Мы будем минимизировать всеми силами возможность для структурирования для российского бизнеса холдингового владения через эти юрисдикции", - сказал он.

Изменение в соглашение об избежании двойного налогообложения, отметил он, это двусторонний процесс, не только от желания российской стороны все зависит, но и от желания партнеров работать в этом направлении. "Это важно учитывать в целом, когда мы обсуждаем возможности по изменению соглашений", - сказал замминистра.

Говоря о возможности исключения ОАЭ из "черного списка" офшоров Минфина, Сазанов отметил: "Как только ОАЭ введут у себя налог на прибыль, это можно будет обсуждать".

"А пока это безналоговая гавань, они останутся в списке. Им направили официальный запрос, пока ждём ответа", - сказал он.