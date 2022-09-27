РФ приостановила налоговое соглашение с Латвией

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - РФ приостановила действие соглашения об избежании двойного налогообложения с Латвией.

Как сообщил Минфин России во вторник, накануне президент РФ подписал указ от 26 сентября №668 "О приостановлении Российской Федерацией действия соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал".

Такой шаг в ведомстве объяснили необходимостью "принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Латвийской Республикой своих обязательств по соглашению между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года".

Действие соглашения приостанавливается с 26 сентября.

О том, что это произойдет осенью, говорил в начале сентября замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Латвия приостановила, поэтому, соответственно, мы тоже со своей стороны будем приостанавливать, сейчас осенью", - отмечал он.

Ранее Латвия сообщила, что 16 мая 2022 года было приостановлено действие соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.