Суд взыскал с МВД РФ в пользу журналиста Голунова 1,5 млн руб

Он намерен направить средства на благотворительность

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд взыскал 1,5 млн руб. по иску журналиста Ивана Голунова, незаконно обвинявшегося в покушении на сбыт наркотиков, к МВД РФ о возмещении морального вреда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Исковые требования удовлетворены частично: в пользу истца взыскано 1,5 млн руб.", - сообщили в пресс-службе в пятницу.

Как уточнил "Интерфаксу" сам Голунов, речь идет об иске на 5 млн руб., который изначально был заявлен к бывшим сотрудникам МВД РФ, признанным виновными в его незаконном преследовании, и который был удовлетворен по приговору в их отношении.

В свою очередь, апелляционный суд, рассматривавший дело фигурантов, отменил взыскание, поскольку посчитал, что они - ненадлежащие ответчики по иску, в связи с чем в Мосгорсуд был подан новый иск, уже непосредственно к МВД РФ, пояснил Голунов.

По словам журналиста, взысканную сумму он намерен направить на благотворительность, в том числе в помощь людям, попавшим под незаконное преследование по статьям Уголовного кодекса об обороте наркотиков.

Дело Голунова

Мосгорсуд в мае 2021 года приговорил пятерых фигурантов дела о незаконном преследовании Голунова - бывших сотрудников УВД по ЗАО московского МВД - к срокам от пяти до 12 лет в колонии общего режима. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил наказание фигурантам.

Бывшие сотрудники были признаны виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова, а также в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как установило следствие, не позднее 6 июня 2019 года экс-сотрудники УВД по ЗАО приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на их сбыт.

Согласно обвинительному заключению, мотивом преступления следствие посчитало желание полицейских продвинуться по службе, а также корысть.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено.

Сам Голунов заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью и что он будет добиваться справедливого наказания не только для задержавших его сотрудников, но и для заказчика преступления.