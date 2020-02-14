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Прокуратура ЗАО Москвы прислала извинения журналисту Голунову по почте

Прокуратура ЗАО Москвы прислала извинения журналисту Голунову по почте
Журналист Иван Голунов
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил о получении по почте официальных извинений прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование.

"Я получил извинения в почтовый ящик", - сказал Голунов в пятницу "Интерфаксу".

5 февраля журналист узнал об извинениях прокуратуры из СМИ, однако сам их на тот момент не получил.

В середине января стало известно, что Голунов потребовал извинений от имени государства от Генпрокуратуры в связи с делом о попытке сбыта наркотиков, по которому он первоначально был обвиняемым, а затем был признан потерпевшим.

Журналиста задержали сотрудники полиции Западного округа в центре Москвы 6 июня 2019 года. Сообщалось, что у Голунова были найдены наркотики, 8 июня он был отправлен под домашний арест, однако на фоне реакции общественности его отпустили.

30 января были арестованы пятеро полицейских, которых обвиняют в том, что они незаконно приобрели и подбросили Голунову наркотики, а также превысили должностные полномочия с применением насилия.

Иван Голунов вышел на свободу

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Генпрокуратура РФ Иван Голунов

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