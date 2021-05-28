Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброшенные Голунову наркотики

Максим Уметбаев и Роман Феофанов Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил наказание от 5 до 12 лет колонии общего режима бывшим сотрудникам полиции за незаконное задержание и фальсификацию доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

"Суд приговорил: назначить Игорю Ляховцу наказание в виде 12 лет лишения свободы, Акбару Сергалиеву - 8 лет, Максиму Уметбаеву - 8 лет, Роману Феофанову- 8 лет, Денису Коновалову - 5 лет", - огласил приговор судья Сергей Груздев.

Гражданский иск Голунова к экс-полицейским о возмещении морального вреда на 5 млн рублей удовлетворен. "Взыскать с каждого из подсудимых по 1 млн рублей в пользу потерпевшего", - говорится в приговоре.

Ранее гособвинитель запросил для бывших полицейских от 7 до 16 лет колонии общего режима.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил, что обжаловать приговор бывшим полицейским не планируется.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Пресс-служба столичного управления МВД заявила, что у него при себе и дома нашли наркотики и что ему вменяют покушение на их сбыт. Журналист вину отрицал, утверждая, что наркотики ему подбросили и что задержание могло быть связано с попыткой расквитаться с ним за его работу.

На фоне широкой общественной кампании в поддержку Голунова через пять дней его уголовное преследование было прекращено. Позднее фигурантами дела стали сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы. Осведомленный источник рассказывал "Интерфаксу", что мотивом преступления следствие считает желание сотрудников продвинуться по службе, а также корыстные побуждения.