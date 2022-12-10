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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:45

Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани снизилась почти вдвое

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Паромы на Керченской паромной переправе за минувшие сутки со стороны Краснодарского края перевезли 171 автомобиль и 196 пассажиров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего после возобновления работы переправы 6 декабря очередь со стороны Кубани сократилась почти вдвое: по состоянию на утро 10 декабря на перехватывающей парковке в поселке Ильич (Краснодарский край) в очереди находятся 184 автомобиля.

Отмечается, что водителям большегрузов, которые везут на полуостров продукты питания и товары первой необходимости, выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы.

Как сообщалось, паромная переправа возобновила работу после улучшения погодных условий во вторник утром. На момент открытия в очереди ожидали 364 машины.

Вместе с тем, в телеграм-канале министерства транспорта РФ отмечается, что по проливу действует штормовое предупреждение.

Как говорится в сообщении, "согласно прогнозу Росгидромета, ожидается южный ветер 5-10 м/сек, во второй половине дня 12-15 м/сек, местами небольшой дождь, видимость хорошая, местами дымка 2-4 км, волна 50-100 см".

Крым Краснодарский край Керченская переправа
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