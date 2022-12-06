Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Два парома возобновили работу на Керченской переправе после улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"С 11:20 по московскому времени морская логистика в районе Керченской паромной переправы восстановлена, работает два парома", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что днем в понедельник на перехватывающей парковке в поселке Ильич находилось 317 машин, ожидающих открытия переправы, которая была закрыта еще до выходных из-за неблагоприятных погодных условий.