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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани выросла до 288 автомобилей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Паромы на Керченской переправе за минувшие сутки со стороны Краснодарского края в порт Керчь перевезли более ста девяноста машин, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации региона.

"На накопительной парковке в поселке Ильич свою очередь на Керченскую переправу ожидают водители 288 автомобилей (...) За прошедшие сутки в порт Керчь перевезли 192 автомобиля и 171 пассажира. Всего через паромную переправу в обе стороны отправили более 28,9 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на перехватывающей парковке в поселке Ильич продолжают дежурить волонтеры. На парковках в районе станицы Старотитаровской и в порту Кавказ автотранспорт отсутствует.

Днем ранее пресс-служба краевой администрации сообщала о 184 ожидающих в очереди на переправу автомобилях.

Крым Краснодарский край Керченская переправа
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