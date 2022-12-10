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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Red Wings открыла первую собственную станцию техобслуживания воздушных судов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings сертифицировала первую линейную станцию оперативного технического обслуживания воздушных судов Superjet 100, расположенную на территории аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург), сообщила в субботу компания.

"10 декабря 2022 года авиакомпания приступила к формированию собственной сети станций технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Открытие первой линейной станции в международном аэропорту Кольцово, безусловно, положительный опыт, который мы будем распространять", - приводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании Евгения Солодилина.

По данным компании, в рамках ее участия в утвержденной правительством РФ комплексной программе развития авиатранспортной отрасли "начата подготовка к предстоящей реализации инфраструктурных проектов, направленных на повышение оперативности, качества технического обслуживания и ремонта российской авиационной техники".

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"Кольцово" является одним из основных хабов авиакомпании. SSJ-100 составляют основу флота авиакомпании, в частности, в настоящий момент Red Wings эксплуатирует 17 таких лайнеров.

Собственный инженерный и технический персонал, прошедший обучение и стажировку, будет осуществлять работы в круглосуточном режиме, выполняя оперативное обслуживание пяти воздушных судов, которые постоянно базируются и выполняют международные и внутренние рейсы из аэропорта "Кольцово".

Как отмечает компания, "работа станции позволит поддерживать регулярность полетов, четко следовать плановому расписанию, а также избежать необходимости работы с субконтрактными организациями".

Red Wings выполняет из Екатеринбурга свыше 20 региональных рейсов в другие города России и более пяти международных рейсов в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Red Wings Екатеринбург Кольцово Superjet 100
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