Red Wings получила от собственника 2,7 млрд рублей в ходе докапитализации

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Входящая в "Ростех" авиакомпания Red Wings в ходе докапитализации получила от собственника 2,7 млрд рублей. Средства привлекались для улучшения финансово-экономического состояния компании.

О факте проведения допэмиссии акций АО "Ред Вингс" сообщил сайт Банка России. Бумаги размещались по закрытой подписке, их количество и другие параметры в сообщении регулятора не указаны.

Как говорилось в отчетности авиакомпании, на конец 2021 года ее уставный капитал состоял из 36 289 376 обыкновенных акций номинальной стоимостью 84 рубля. Единственным владельцем бумаг было ООО "Эрлайн эссет менеджмент", 99% которого принадлежало АО "Ильюшин финанс ко." (ИФК). Крупнейшим акционером ИФК с долей 48,4% значилось подконтрольное "Ростеху" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

В ходе допэмиссии, до июля 2022 года, собственник внес в уставный капитал Red Wings 2,7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель "Ростеха". При этом изначально, по его словам, компанию планировалось докапитализировать на 4,8 млрд рублей: решение принималось по итогам 2021 года "в связи с экономическим состоянием Red Wings и недостатком чистых активов". Поскольку менеджменту компании удалось вывести чистые активы в положительную зону за счет операционной прибыли, было решено отказаться от оставшейся части докапитализации, объяснили в "Ростехе".

Согласно отчетности, на конец 2021 года величина чистых активов Red Wings была отрицательной - минус 4,1 млрд рублей. (годом ранее - минус 3,2 млрд рублей). Чистый убыток компании в прошлом году составил 1,9 млрд рублей (годом ранее - 2,5 млрд рублей) при выручке в 23,3 млрд рублей (против 10 млрд рублей). До "ковидного" 2020 года как минимум три года подряд Red Wings была прибыльна.

В 2022 году, после начала военной операции на Украине, российские авиакомпании оказались под давлением западных санкций: США, Великобритания, страны Евросоюза закрыли для них свои границы, ряд "дружественных" стран вынужденно ограничили прием их самолетов иностранного производства. Для поддержки перевозчиков правительство выделило им 100 млрд рублей, которые можно было потратить на компенсацию расходов при выполнении внутренних рейсов. Исходя из материалов Росавиации, Red Wings, продолжившая полеты за рубеж на российских лайнерах Superjet 100, на эти субсидии не претендовала.