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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Red Wings модифицировала большую часть парка SSJ100 для увеличения дальности полетов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings увеличила дальность полетов самолетов SSJ100 с помощью их модификации, сообщила на пресс-конференции директор филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова.

"Авиакомпания решила этот вопрос в минувшем сезоне. Стандартная модификация SSJ100 позволяет выполнять полет более 3 тыс. км. Мы усовершенствовали модификацию до Long Range, в которой длительность полета сможет составлять более 4,5 тыс. км", - сказала она.

Сейчас у Red Wings 16 самолетов новой модификации, и еще один - стандартной. Кроме того, авиакомпания ожидает в декабре пополнения авиапарка еще двумя новыми SSJ100 сразу в усовершенствованной модификации.

У Red Wings есть база в Москве, а также компания наращивает присутствие в регионах, прежде всего в екатеринбургском "Кольцово".

Red Wings SSJ100 Кристина Аксенова Кольцово Екатеринбург Москва
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