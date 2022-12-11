Два человека погибли и трое ранены в результате ракетного удара ВСУ по Мелитополю

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В результате ракетного удара ВСУ по гражданской инфраструктуре в Мелитополе вечером в субботу погибли два человека, еще трое ранены, сообщил департамент здравоохранения Запорожской области.

"По предварительным данным, вследствие обстрела гражданской инфраструктуры в городе Мелитополь пострадали мирные жители: погибших - два человека, раненых - три человека", - следует из телеграм-канала департамента.

Раненые в тяжелом состоянии были доставлены в Мелитопольскую областную больницу, где им оказывается медицинская помощь, уточнили там.

Ранее администрация Мелитополя сообщила о ракетном ударе со стороны ВСУ по гостиничному комплексу "Привал охотника".