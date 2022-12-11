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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю увеличилось до 10 человек

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число пострадавших при ракетном ударе украинских военных по Мелитополю увеличилось до 10 человек.

"По окраине Мелитополя нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО HIMARS. ПВО на излете было сбито две ракеты, четыре достигли своей цели", - написал он в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил Балицкий.

Он добавил, что полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером находились мирные граждане, работал персонал базы.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, продолжается разбор завалов, уточнил Балицкий.

Ранее администрация Мелитополя сообщила о ракетном ударе со стороны ВСУ по гостиничному комплексу "Привал охотника". В департаменте здравоохранения Запорожской области рассказали о двух погибших и трех пострадавших в результате инцидента.

Запорожская область Мелитополь
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