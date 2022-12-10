ВСУ нанесли ракетный удар по гостиничному комплексу в Мелитополе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Украинские военные вечером в субботу нанесли ракетный удар по гостиничному комплексу в Мелитополе, часть ракет сбита системой ПВО, сообщили в администрации города.

"В результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели. Поражен гостиничный комплекс "Привал охотника", - написали в телеграм-канале городской администрации.

Информация о пострадавших уточняется, добавили там.