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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

ВСУ нанесли ракетный удар по гостиничному комплексу в Мелитополе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Украинские военные вечером в субботу нанесли ракетный удар по гостиничному комплексу в Мелитополе, часть ракет сбита системой ПВО, сообщили в администрации города.

"В результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели. Поражен гостиничный комплекс "Привал охотника", - написали в телеграм-канале городской администрации.

Информация о пострадавших уточняется, добавили там.

Хроника 24 февраля – 10 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Мелитополь
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