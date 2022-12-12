Гособвинение запросило для экс-мэра Владивостока Гуменюка 17 лет лишения свободы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Гособвинение запросило для обвиняемого во взяточничестве бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, сообщает в понедельник прокуратура Приморского края.

Также в ходе прений сторон прокуратура попросила назначить подсудимому штраф в размере 150 млн рублей и на 12 лет лишить его права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления.

"Итоговое решение по делу примет Ленинский районный суд Владивостока", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в июне 2022 года следователи СУ СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 38 млн рублей.

Имущество бывшего мэра было арестовано. В частности, арест наложили на два жилых помещения, шестую часть доли в жилом помещении, недостроенное здание, земельный участок, дом и нежилое здание. Кроме того, арестовали мотоцикл марки "Харлей-Дэвидсон", автомобиль "Тойота Ленд Крузер Прадо", а также более 1 млн рублей наличными, найденные во время обыска.

Общая стоимость имущества оценивается в 35 млн рублей.

В чем обвиняют Гуменюка

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы Гуменюк, занимавший пост директора хозуправления администрации Приморского края, получил от представителя двух частных компаний взятку в размере более 3,5 млн рублей. Взятки передавались за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ, а также обеспечение победы этих организаций на электронных аукционах. Кроме того, чиновнику оказали услугу по погашению долга его сына в размере 3 млн рублей.

Также, по версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2021 года Гуменюк, занимавший тогда пост мэра Владивостока, через посредника получил более 31,2 млн рублей от представителей МБУ "Некрополь" (муниципального предприятия по оказанию ритуальных услуг - ИФ) за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.

В октябре 2021 года Фрунзенский райсуд избрал Гуменюку меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, затем арест продлевался. В судебном заседании, где рассматривался вопрос о мере пресечения, экс-мэр вину не признавал.

Дума Владивостока в мае 2021 года досрочно прекратила полномочия Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

В августе этого года прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Владивостока.