Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

Дело экс-мэра Владивостока Гуменюка о взятках на 38 млн рублей рассмотрит Ленинский суд

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщила краевая прокуратура. Дело рассмотрит Ленинский суд Владивостока.

Бывшему мэру вменяют два эпизода получения взяток на 38 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2021 года Гуменюк, будучи мэром, через посредника получил более 31,2 млн рублей от представителей ритуального МБУ "Некрополь" "за общее покровительство и попустительство" при оказании похоронных услуг.

Расследование дела было завершено в июне 2022 года. Гуменюк был задержан в начале октября 2021 года и вскоре арестован. Его полномочия были досрочно прекращены 27 мая 2021 года после того, как работу мэра раскритиковали полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и губернатор приморья Олег Кожемяко.

Имущество Гуменюка было арестовано в марте 2022 года. Арест наложили на два жилых помещения, шестую часть доли в жилом помещении, недостроенное здание, земельный участок, дом и нежилое здание. Кроме того, арестовали мотоцикл Harley Davidson, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, а также более 1 млн рублей наличными, найденные во время обыска. Общая стоимость имущества оценивается в 35 млн рублей.

Владивосток Олег Гуменюк Приморье Ленинский суд МБУ Некрополь СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала 8 членов террористической ячейки в Москве, Красноярске и Новосибирске

В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров

В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров

АКОРТ попросила разрешить параллельный импорт алкоголя

АКОРТ попросила разрешить параллельный импорт алкоголя
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 35,8 тыс. человек

Приостановлено движение фур через российско-эстонскую границу в Ленобласти

Срок оформления финской шенгенской визы увеличится до 4-5 месяцев

Срок оформления финской шенгенской визы увеличится до 4-5 месяцев

По всей Москве наблюдается смог и запах гари

По всей Москве наблюдается смог и запах гари

Группа спасателей из Москвы направлена на борьбу с пожаром в Рязанской области

Группа спасателей из Москвы направлена на борьбу с пожаром в Рязанской области

Что случилось этой ночью: четверг, 18 августа

Более 20 детей госпитализированы с отравлением из лагеря во Владивостоке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });