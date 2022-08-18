Дело экс-мэра Владивостока Гуменюка о взятках на 38 млн рублей рассмотрит Ленинский суд

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщила краевая прокуратура. Дело рассмотрит Ленинский суд Владивостока.

Бывшему мэру вменяют два эпизода получения взяток на 38 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2021 года Гуменюк, будучи мэром, через посредника получил более 31,2 млн рублей от представителей ритуального МБУ "Некрополь" "за общее покровительство и попустительство" при оказании похоронных услуг.

Расследование дела было завершено в июне 2022 года. Гуменюк был задержан в начале октября 2021 года и вскоре арестован. Его полномочия были досрочно прекращены 27 мая 2021 года после того, как работу мэра раскритиковали полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и губернатор приморья Олег Кожемяко.

Имущество Гуменюка было арестовано в марте 2022 года. Арест наложили на два жилых помещения, шестую часть доли в жилом помещении, недостроенное здание, земельный участок, дом и нежилое здание. Кроме того, арестовали мотоцикл Harley Davidson, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, а также более 1 млн рублей наличными, найденные во время обыска. Общая стоимость имущества оценивается в 35 млн рублей.