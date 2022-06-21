Завершено расследование дела бывшего мэра Владивостока Гуменюка

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следователи СУ СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 38 млн рублей.

По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2021 года Гуменюк, занимавший пост мэра Владивостока, через посредника получил более 31,2 млн рублей от представителей МБУ "Некрополь" (муниципального предприятия по оказанию ритуальных услуг - ИФ), за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг, сообщило во вторник СУ СКР по Приморскому краю.

Следователи также считают, что Гуменюк, ранее работавший директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получал взятки от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, занимающимся строительством.

"Фигурант получил взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации услуг имущественного характера в общей сумме свыше 6,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Взятки передавались за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ, а также обеспечение победы этих организаций на электронных аукционах.

В настоящее время Гуменюк и его защита знакомятся с материалами уголовного дела.

Как сообщалось, экс-главе города предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В октябре 2021 года Фрунзенский райсуд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, затем арест продлевался. В судебном заседании, где рассматривался вопрос о мере пресечения, Гуменюк вину не признавал.

Дума Владивостока в мае 2021 года досрочно прекратила полномочия Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.