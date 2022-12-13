Минцифры готовит механизм гарантированного спроса на российское ПО

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры разрабатывает новую систему поддержки российских разработчиков программного обеспечения: планируется обеспечить их гарантированным спросом на еще не разработанные решения за счет якорных заказчиков, которыми могут выступить крупные госкомпании, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Новый механизм поддержки отечественных разработчиков ПО планируют запустить в рамках двух новых "дорожных карт" развития индустрии - "Новое общесистемное ПО" и "Новое индустриальное ПО", рассказали изданию источники на российское рынке IT. По их словам, предварительные версии документов участники рынка получили для ознакомления на прошлой неделе. Собеседник издания, близкий к аппарату замглавы Минцифры Максима Паршина, уточнил, что министерство обсуждает с участниками рынка идею создать механизм гарантированного спроса на российский софт.

Предполагается, что разработчик софта должен будет найти потенциального заказчика на пока не существующее решение, а затем заключить соглашение с Минцифры о выпуске ПО в определенный срок, говорит один из источников издания. При этом министерство совместно с якорным заказчиком обеспечат разработчика гарантированным спросом на это решение в определенном объеме. Собеседник газеты предполагает, что для запуска механизма Минцифры разработает отдельное постановление правительства. По сути, считает источник издания, планируется запустить аналог механизма "сквозных проектов" в электронике, но только для софта.

В Минцифры изданию сказали лишь, что "прорабатываются различные механизмы привлечения внебюджетных инвестиций в разработку и развитие программных продуктов".

Механизм "сквозных проектов" формально появился осенью 2021 года после вступления в силу постановления правительства № 1619. Оно предполагает, что якорные заказчики гарантируют разработчикам электроники спрос на еще не существующее оборудование. Взамен государство компенсирует до 50% от стоимости заказанной электроники. Отбор проектов проводит Минпромторг. Однако на деле до сих пор нет ни одного "сквозного проекта", который был бы одобрен правительством, говорит собеседник газеты в крупном производителе электроники и подтверждает источник, близкий к Минпромторгу. Официально в министерстве работу механизма не комментируют.

В ноябре стало известно о другой попытке Минцифры найти механизмы поддержки участников рынка без прямых бюджетных вливаний - через преимущества на рынке государственных закупок. Исходно министерство планировало финансировать их проекты через гранты Российского фонда поддержки информационных технологий и фонда "Сколково". Однако, по информации "Коммерсанта", выделенных средств не хватает на все одобренные проекты по замещению зарубежного софта.

В условиях отсутствия прямой финансовой поддержки российских IT-компаний обеспечение гарантированного спроса может стать одним из механизмов развития отрасли, считает собеседник издания в крупной российской IT-компании. "Якорным заказчиком может стать любая крупная государственная или частная компания, заинтересованная в импортонезависимости своей IT-инфраструктуры", - говорит он.