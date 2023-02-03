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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Мишустин заявил о наличии отечественных аналогов для 85% иностранного ПО в РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия располагает аналогами иностранного программного обеспечения на 85% и продолжает развивать собственные решения, в том числе для бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках международного цифрового форума "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности".

"Для большинства иностранного софта - около 85% уже - существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств, поддерживаем создание новых программных продуктов", - сказал он.

Для этих целей, по его словам, РФ сформировала систему центров компетенций с участием более 500 российских компаний - лидеров рынка.

"Отобрано почти 200 инициатив, некоторые готовы к внедрению и масштабированию. Свыше тридцати будут реализованы в течение этого и следующего годов. Большую часть финансирования проектов бизнес берет на себя. Частные инвестиции сегодня превышают уже 155 млрд рублей", - сообщил Мишустин.

Он подчеркнул, что задача этих центров не только создать замену зарубежным аналогам, но и сформировать конкурентоспособные продукты для выхода на международный рынок.

Свои решения РФ готова, в частности, предложить партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), отметил премьер-министр. "Предлагаю также вместе развивать экосистему ИТ-парков на всем пространстве ЕврАзЭС", - добавил Мишустин.

Одним из направлений сотрудничества, по его мнению, может стать создание платформы для взаимодействия государства и граждан. Мишустин напомнил, что в России создается комплексная национальная платформа "ГосТех", на которую должны перейти около 750 федеральных и более 3,5 тыс. региональных систем. Глава российского правительства добавил, что "через год-два" платформа может послужить цифровой интеграции в рамках ЕАЭС.

В ходе выступления Мишустин отметил, что в вышедшем недавно рейтинге Всемирного банка Россия вошла в первую десятку стран с наиболее высоким уровнем использования информационных технологий в госсекторе.

Михаил Мишустин ЕАЭС
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