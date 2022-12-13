ИГ взяло на себя ответственность за нападение на отель в Кабуле

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Группировка "Исламское государство" (признана в России террористической и запрещена) взяла на себя ответственность за нападение на гостиницу для китайских дипломатов и бизнесменов в Кабуле 12 декабря, сообщило агентство Aamaj News.

По его сведениям, представители ИГ опубликовали фотографии нападавших и заявили о трех десятках жертв этого нападения.

О нападении на гостиницу в районе Шахринау днем ранее сообщили представители "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено). По их словам, были убиты трое подозреваемых в этом нападении, ни один иностранный постоялец отеля не погиб, но некоторые получили травмы, прыгая с высоты.