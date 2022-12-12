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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Кабуле напали на гостиницу для дипломатов и инвесторов из КНР

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Террористы-смертники совершили нападение на отель в Кабуле, где останавливаются китайские дипломаты и инвесторы, сообщило информационное агентство Aamaj News.

На видеозаписи, которое распространило агентство, видно пламя и густой дым из окон гостиницы, известной как "китайский отель". Агентство сообщило, что сначала был слышен звук взрыва, за которым последовала стрельба.

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Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пока не прокомментировало инцидент. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за атаку.

10 декабря посол Китая Ван Юй на встрече с заместителем министра иностранных дел талибов Шер Мухаммадом Аббасом Станакзаем просил усилить охрану посольства КНР в Кабуле.

"Посол Китая выразил удовлетворение общей безопасностью в Афганистане и попросил Исламский Эмират (так называют свое правительство талибы) уделить больше внимания безопасности посольства этой страны в Кабуле", - сообщил об этой встрече пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи в твиттере.

Афганистан Кабул Китай
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