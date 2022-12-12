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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Талибы убили троих подозреваемых в нападении на гостиницу для китайцев в Кабуле

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) сообщило, что в Кабуле убиты трое напавших на гостиницу для дипломатов и инвесторов из Китая.

"Нападение на гостиницу в городе Кабул закончилось гибелью трех нападавших. Все постояльцы отеля были спасены, ни один иностранец не погиб. Только два иностранных гостя пострадали при падении с высокой крыши", - сообщил в микроблоге представитель талибов Забиулла Муджахид.

Начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран уточнил, что нападение было совершено днем в понедельник на отель в районе Шахринау. Подозреваемых в нападении обезвредили сотрудники сил безопасности, прибывшие в район.

Aamaj News сообщало, что сначала был слышен звук взрыва, затем - стрельба. Агентство распространило видеозапись, на которой видно пламя и густой дым из окон гостиницы, известной как "китайский отель".

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок, которые действуют в Афганистане.

10 декабря посол Китая Ван Юй просил замминистра иностранных дел талибов Шер Мухаммада Аббаса Станакзая усилить охрану посольства КНР.

Китай Кабул Талибан Афганистан Забиулла Муджахид Халид Задран
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