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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Совбез РФ заявил о необходимости создать в стране инфраструктуру для электросамокатов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности считает, что в стране надо создать безопасную инфраструктуру для гироскутеров и электросамокатов, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Там пояснили, что предложения и меры были выработаны по итогам заседания комиссии. Были выработаны дополнительные межведомственные меры, направленные на снижение уровня дорожно-транспортной аварийности.

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"В частности, поставлены задачи по усилению контроля за деятельностью организаций по подготовке водителей транспортных средств для улучшения качества предоставляемых ими услуг", - заявили в аппарате.

В СБ РФ заявили, что в РФ запланированы мероприятия правоохранительных органов по противодействию правонарушениям, в том числе коррупционного характера, со стороны должностных лиц, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в сфере безопасности дорожного движения.

"Предложены меры, повышающие эффективность применения комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения для снижения дорожно-транспортной аварийности. Запланированы проверки обоснованности ограничения скоростных режимов на автомобильных дорогах", - сообщил Совбез РФ.

Совбез РФ
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