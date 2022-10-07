Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство ввело изменения в Правила дорожного движения, ограничив скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности лимитом в 25 километров в час, сообщает сайт кабинета министров.

"Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус - средства индивидуальной мобильности (СИМ)", - говорится в пресс-релизе.

Их скорость не должна превышать 25 км/ч и по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам можно ездить только на СИМ с массой не больше 35 кг.

Обычные самокаты и роликовые коньки к СИМ не приравниваются, а люди на таких средствах передвижения считаются пешеходами.

Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будут регулировать специальные дорожные знаки о разрешении, запрете или ограничении перемещения на таком транспорте. Устанавливать такие знаки будут местные власти.

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет над СИМ. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу люди на СИМ должны будут спешиться.

На электросамокатах любой массы разрешено ехать по правому краю проезжей части дорог, если человек старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

В мае 2021 года Мосгордума ограничила в центре Москвы и в парках скорость для арендованных электросмокатов пределом в 15 километров в час. В июле 2021 года власти Петербурга ограничили скорость СИМ в отдельных районах города до 15 км/ч, на пяти улицах Кроштадта 10 км/ч, в целом в городе скорость таких средств передвижения не должна превышать 20 км/ч.