Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч

Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство ввело изменения в Правила дорожного движения, ограничив скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности лимитом в 25 километров в час, сообщает сайт кабинета министров.

"Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус - средства индивидуальной мобильности (СИМ)", - говорится в пресс-релизе.

Их скорость не должна превышать 25 км/ч и по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам можно ездить только на СИМ с массой не больше 35 кг.

Обычные самокаты и роликовые коньки к СИМ не приравниваются, а люди на таких средствах передвижения считаются пешеходами.

Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будут регулировать специальные дорожные знаки о разрешении, запрете или ограничении перемещения на таком транспорте. Устанавливать такие знаки будут местные власти.

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет над СИМ. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу люди на СИМ должны будут спешиться.

На электросамокатах любой массы разрешено ехать по правому краю проезжей части дорог, если человек старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

В мае 2021 года Мосгордума ограничила в центре Москвы и в парках скорость для арендованных электросмокатов пределом в 15 километров в час. В июле 2021 года власти Петербурга ограничили скорость СИМ в отдельных районах города до 15 км/ч, на пяти улицах Кроштадта 10 км/ч, в целом в городе скорость таких средств передвижения не должна превышать 20 км/ч.

Правительство ПДД СИМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным взыскание с братьев Магомедовых $750 млн

ФСБ пресекла теракт на Ставрополье, готовившийся сторонниками ИГ

Двое мобилизованных умерли в пункте формирования в Новосибирске

На ЗАЭС начался перезапуск двух энергоблоков

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 октября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 октября
Военная операция на Украине

Минздрав сообщил о пяти погибших при ударе ВСУ по автобусу в Херсонской области

Совладелец "Зимней вишни" получил восемь лет колонии за взятку сотрудникам Госстройнадзора

Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат довольствие от Минобороны

Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат довольствие от Минобороны

Что произошло за день: четверг, 6 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });