Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Минэкономразвития продлит программу субсидирования чартеров по России в 2023 году

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития планирует продолжить программу по субсидированию чартерных рейсов по России в 2023 году, а также компенсировать туроператорам расходы на нее за 2022 год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития планирует продолжить прием заявок на субсидирования внутрироссийских чартеров в следующем году. Мера и дальше будет реализовываться в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". При этом, правила предоставления субсидии позволят туроператорам получить компенсацию за рейсы как 2022, так и 2023 года", - говорится в сообщении.

Как сказал 12 декабря замгендиректора FUN&SUN Александр Сирченко, до сих пор окно для сдачи документов на субсидии по чартерным перевозкам туристов в регионы в 2022 году не было открыто, а судьба программы турбизнесу не известна. Как считают представители туротрасли, это затрудняет планирование полетных программ на летний сезон 2023 года.

Правительство в 2022 году выделило на эти субсидии 1,2 млрд рублей.

Туроператоры при поддержке Ростуризма в 2020 году начали организацию чартерных программ для доставки туристов в регионы России, куда дорого лететь на регулярных рейсах. Ведомство компенсировало таким туркомпаниям 50% стоимости фрахта самолета, что позволяло снизить стоимость турникетов в 1,5-2 раза. Предполагалось, что что такая мера поддержки будет действовать до 2024 года включительно, однако после ликвидации Ростуризма информации о ее продлении не было.

Минэкономразвития Ростуризм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии

В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии

Дума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС

Дума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС
Военная операция на Украине

В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году

В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году

Песков опроверг предположения об отставке главы Генштаба РФ

С начала СВО заблокировано более 3,5 тыс. ресурсов, распространявших фейки об операции

ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины

ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

ФСБ задержала в Красноярске мужчину, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });