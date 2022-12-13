Минэкономразвития продлит программу субсидирования чартеров по России в 2023 году

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития планирует продолжить программу по субсидированию чартерных рейсов по России в 2023 году, а также компенсировать туроператорам расходы на нее за 2022 год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития планирует продолжить прием заявок на субсидирования внутрироссийских чартеров в следующем году. Мера и дальше будет реализовываться в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". При этом, правила предоставления субсидии позволят туроператорам получить компенсацию за рейсы как 2022, так и 2023 года", - говорится в сообщении.

Как сказал 12 декабря замгендиректора FUN&SUN Александр Сирченко, до сих пор окно для сдачи документов на субсидии по чартерным перевозкам туристов в регионы в 2022 году не было открыто, а судьба программы турбизнесу не известна. Как считают представители туротрасли, это затрудняет планирование полетных программ на летний сезон 2023 года.

Правительство в 2022 году выделило на эти субсидии 1,2 млрд рублей.

Туроператоры при поддержке Ростуризма в 2020 году начали организацию чартерных программ для доставки туристов в регионы России, куда дорого лететь на регулярных рейсах. Ведомство компенсировало таким туркомпаниям 50% стоимости фрахта самолета, что позволяло снизить стоимость турникетов в 1,5-2 раза. Предполагалось, что что такая мера поддержки будет действовать до 2024 года включительно, однако после ликвидации Ростуризма информации о ее продлении не было.