На субсидирование внутрироссийских чартеров в этом году направят 1,2 млрд руб.

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о субсидировании туроператоров, организующих туристические чартерные рейсы в регионы России, соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

"Практика предоставления федеральных субсидий компаниям, работающим на внутренних маршрутах, была опробована в 2021 году. С помощью этих средств они могли возместить до 50% затрат на организацию рейсов по пакетным турам внутри страны. Теперь такая мера поддержки станет ежегодной и будет действовать до 2024 года включительно. В 2022 году на предоставление субсидий будет направлено 1,2 млрд рублей", - сообщает в среду пресс-служба правительства.

Как ранее заявил Мишустин на заседании кабмина, благодаря этой поддержке туроператоров цены на пакетные туры в российские города станут более доступными, и граждане смогут чаще путешествовать по стране.

По оценкам Ростуризма, субсидирование половины стоимости фрахта самолетов для чартерных рейсов позволяет снизить стоимость туров в регионы в 2-2,5 раза. В 2020-2021 году туроператоры смогли благодаря таким субсидиям предложить по более доступным ценам поездки в Бурятию, на Сахалин, в Мурманскую область, на Алтай, в Хакасию.