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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Дума повысила штрафы для стивидоров за нарушения при перевалке угля с 2025 года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 89661-8, который существенно повышает административные штрафы для стивидорных компаний за невыполнение экологических и санитарно-эпидемиологических предписаний при перевалке, дроблении и сортировке угля в морском или речном порту.

Редакция документа в первом чтении предусматривала, что новые штрафы вступят в силу с 1 сентября 2023 года, но ко второму чтению срок был сдвинут на 1 сентября 2025 года.

Тогда штраф за нарушение при перевалки угля будет составлять от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Повторное в течение года нарушение может повлечь штраф в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Сейчас стивидоры штрафуют за такие нарушения на суммы до 10 до 20 тысяч рублей, говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Его авторы считают, что такой штраф не вынудит крупные стивидорные компании принять реальные меры по устранению выявленных нарушений. Они указывали также, что проблема особо актуальна для Приморского и Хабаровского краев, а также Мурманской области.

Госдума Приморье Хабаровский край Мурманская область
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