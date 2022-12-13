Дума утвердила временную централизацию в федеральном бюджете 46% НДПИ от "АЛРОСА"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который на два месяца, вводит централизацию в федеральном бюджете 46% от НДПИ, который уплачивает АК "АЛРОСА", при этом в региональные бюджеты будет уплачиваться 54% от НДПИ; сейчас 100% НДПИ уплачивается в бюджет Якутии.

Новая норма будет действовать с 10 марта по 10 мая 2023 года.

"Установить, что с 10 марта по 10 мая 2023 года включительно налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, исчисленный налогоплательщиками, в которых прямо участвует РФ и доля такого участия составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 года включительно, при добыче природных алмазов по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 46% и бюджеты субъектов РФ по нормативу 54%", - говорится в принятом законе.

Ранее директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в госсекторе Минфина Сергей Романов говорил, что эта поправка будет предлагаться одновременно с другим законопроектом, который пока готовит правительство, речь идет о поправках, по которым "АЛРОСА" может выплатить в бюджет в I квартале 2023 года дополнительно 19 млрд рублей.

"У нас в настоящее время в Налоговый кодекс вносится изменение об увеличении на ограниченный срок, на I квартал 2023 г., НДПИ на 19 млрд рублей на природные алмазы, которые добываются компанией "АЛРОСА", - сказал тогда Романов. - Это позволит в том числе региону Саха-Якутия компенсировать выпадающие доходы из определенных мероприятий "АЛРОСА" по невыплате дивидендов и обеспечить бюджет региона".

Сейчас "АЛРОСА" платит 8% выручки в виде НДПИ. С 2021 года налог рассчитывается исходя из фактических цен реализации, а не из цен прейскуранта Минфина, как раньше, что в условиях роста цен на алмазы приводит к увеличению налоговых отчислений.