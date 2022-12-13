Бывшая глава Ростуризма включена в Экспертный совет при правительстве

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Бывшая глава Ростуризма Зарина Догузова, являющаяся советником при ректоре МГИМО, вошла в состав Экспертного совета при правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением расширил состав совета, сообщает сайт правительства.

В совет также вошли президент Российской академии наук Геннадий Красников и генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев, замруководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.

Экспертный совет при правительстве - консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие правительства с экспертным сообществом. В частности, он занимается подготовкой предложений и информационно-аналитических материалов по достижению национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития.

Президент Владимир Путин 20 октября упразднил Ростуризм и передал его функции по регулированию туристической отрасли Министерству экономического развития. Затем стало известно, что Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития. В ноябре ей предложили войти в Экспертный совет при правительстве.