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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Экс-главе Ростуризма Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при кабмине РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Глава ликвидируемого Ростуризма Зарина Догузова освобождена от своей должности, ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве РФ.

"Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова освобождена от занимаемой должности. Распоряжение об этом подписано", - сообщила во вторник пресс-служба кабинета министров.

В свою очередь, пресс-секретарь премьера РФ Борис Беляков отметил, что знания и опыт Догузовой будут востребованы. "Ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве", - пояснил Беляков.

Как отметили в пресс-службе правительства, для проведения мероприятий, связанных с упразднением Ростуризма, создана ликвидационная комиссия. Председателем комиссии является замруководителя Агентства Григорий Прокуронов.

За проведение ликвидационных мероприятий отвечает Минэкономразвития, которому и перешли функции упраздняемого ведомства. По распоряжению правительства они должны быть завершены до 15 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что Догузова отказалась от должности заместителя министра экономического развития, курирующего туристическую отрасль.

20 октября президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил Ростуризм, а функции агентства передал Министерству экономического развития.

Ростуризм Зарина Догузова
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