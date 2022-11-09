Глава упраздненного Ростуризма отказалась от поста замминистра экономического развития

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава упраздненного Ростуризма Зарина Догузова отказалась от должности заместителя министра экономического развития, курирующего туристическую отрасль, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и глава комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по развитию туристской индустрии Сергей Шпилько.

"Я могу подтвердить, что Зарина Валерьевна отказалась от должности. Надеюсь, что она продолжит работать в нашей сфере, как и ее коллеги", - сказал он.

Ранее РБК сообщил, что Догузова отказалась от должности замминистра, которую курирующий отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил ей сразу после ликвидации ведомства и передачи его полномочий Минэкономразвития указом президента РФ Владимира Путина 20 октября.

Шпилько добавил, что позитивно смотрит на перспективы курирования отрасли Минэкономразвития.

"С Минэкономразвития мы будем работать не впервые. Тем более, что региональная тематика блока, который курирует замминистра Дмитрий Вахруков, близка туристской. Полагаю, что непосредственная работа с Минэкономразвития начнется уже сегодня, тем более, что она и не прекращалась по вопросам развития нормативной базы, оценки регуляторного воздействия, снижения административных барьеров", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Вахруков, отвечающий в Минэкономразвития за региональную политику, будет временно курировать туризм до назначения профильного замминистра.

В соответствии с распоряжением правительства Ростуризм должен быть ликвидирован до 15 марта 2023 года.