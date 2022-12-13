Рябков не располагает данными о новых контактах с США по вопросу обмена заключенными

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ему неизвестно о планирующихся новых контактах с американской стороной по вопросу обмена лицами, отбывающих наказание в России и США.

"Я не знаю, что они имеют в виду. У нас, как уже президент сказал, ведомство занимается этим сюжетом. По моим данным, никаких контактов по линиям, о которых мне известно, на эту тему не предполагается", - сказал Рябков журналистам во вторник.

Замминистра пояснил: "У нас эпизодически бывают с американцами контакты по разным линиям на разных уровнях, они конечно могут любые вопросы ставить, но обменом занимаются люди, которые для этого определены".

Так Рябков ответил на просьбу прокомментировать заявления американской стороны о том, что на этой неделе состоятся переговоры по вопросу обмена заключенными, в ходе которых, в частности, будет обсуждаться судьба осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.