США продолжат упорно и креативно добиваться освобождения Уилана

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - США проявят креативность и упорство в попытках вернуть Пола Уилана из России, заявил представитель госдепа Нед Прайс в понедельник.

"Мы собираемся быть креативными и упорными в работе с семьей и близкими Пола Уилана... Мы сделаем все возможное, чтобы решить этот вопрос как можно быстрее", - заявил Прайс во время брифинга в понедельник.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Сейчас американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии N17 строгого режима.