Виктор Бут и Бриттни Грайнер были помилованы перед обменом

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Освобожденный из американской тюрьмы гражданин РФ Виктор Бут будет в Москве через несколько часов, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников; он также заявил, что перед обменом на американскую спортсменку Бриттни Грайнер Бут был помилован президентом США.

"Бут будет в Москве в ближайшие часы, сейчас он летит домой", - сказал правозащитник.

Он рассказал, что после прибытия в Россию Бут не будет отбывать остаток наказания, так как он был помилован американским президентом. Со своей стороны осужденная в России Грайнер также была помилована президентом РФ.

Мельников также сообщил, что супруга Бута Алла узнала о произошедшем по факту. "Она узнала все только что и очень взволнована. Для нее это настоящий новогодний подарок", - сказал он.

Ранее МИД РФ сообщил, что в четверг в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер.

В 2012 году американский суд приговорил Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Бут отбывал наказание в тюрьме города Мэрион, расположенного в штате Иллинойс. Он отрицает все обвинения и заявляет, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.