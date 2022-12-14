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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Опоздавшие на массовую вакцинацию от гриппа могут привиться в индивидуальном порядке

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после завершении в РФ массовой вакцинации от гриппа остается возможность вакцинироваться в индивидуальном порядке.

"На сегодняшний день массовая вакцинация населения завершена, с высоким процентом охвата - 52,2% от всего населения страны, защищены основные группы риска. Однако если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться, то безусловно, это можно сделать в индивидуальном порядке", - сказала Попова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России прививку от гриппа сделали более 74 млн человек, что составляет почти 52% от численности населения страны.

В начале декабря Попова сообщила, что в этом году в Россию пришел "свиной грипп" (H1N1), который привел к пандемии в 2009 году. Этот вариант вызывает большое количество осложнений и может привести к смерти. По ее словам, пик заболеваемости гриппом может наступить к новогодним праздникам при несоблюдении гражданами мер профилактики. По данным Роспотребнадзора, "свиной грипп" выявлен в 82 регионах страны.

Роспотребнадзор грипп
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