Попова прогнозирует возможный пик заболеваемости гриппом к Новому году

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Пик заболеваемости гриппом может наступить к новогодним праздникам при несоблюдении гражданами мер профилактики; за неделю ОРВИ и гриппом заболели 1,2 млн человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вирус никогда нам не рассказывает о том, когда у него будет пик. Если мы будем хорошо соблюдать все требования и защищать свое здоровье, то высокого пика мы не ожидаем. Если мы сейчас забудем обо всех мерах профилактики и начнем интенсивно в большом сообществе, большом количестве, скоплении людей готовиться к Новому году, то да, мы как раз к празднику можем получить этот самый пик", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на канале "Россия 24" (ВГТРК).

Она отметила, что случаи заболевания "свиным гриппом" регистрируются в 74 регионах РФ, но ситуация с заболеваемостью разная.

"Где-то ситуация уже достаточно напряженная, где-то пока еще ситуация более-менее спокойная и стабильная. И этот вариант гриппа уже сегодня показывает, что в первую очередь он поражает детей. И ситуация в детских садах и школах осложняется, и людей старшего поколения (болеют - ИФ). И конечно же, в группе риска остаются люди с ослабленным здоровьем", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова также отметила, что пришедший в этом году в Россию грипп "неприятный (...) и чреват серьезными осложнениями".

"К сожалению, это так, и мы видим прирост за прошедшую неделю почти 23% неделя к неделе. Это увеличение количества заболевших гриппом, за прошлую неделю заболело более 1 млн 200 тысяч человек с суммой острых респираторных инфекций и гриппом. Это много", - сообщила Попова.

Заболеваемость COVID-19, как уточнила Попова, тоже подрастает, темп прироста составил 11,6%. "Мы видим рост двух инфекций с пандемическим потенциалом, такая у нас двойная эпидемическая ситуация, неблагополучная, сегодня развивается в стране", - уточнила Попова.

Осталось не больше 3% вакцины

Говоря о вакцинах, применяемых в этом году для вакцинации от гриппа, глава Роспотребнадзора сообщила, что они все эффективны, "сегодняшнее исследование вируса показывает, что защита, которая формируется после вакцины, защищает и от вируса гриппа, защищает от тяжелого течения". На сегодняшний день привита уже половина совокупного населения страны. Прививочная кампания, как ожидается, завершится до конца недели.

"Практически вся вакцина уже использована. Осталось там ее не больше 3% от всего объема, который был наработан, в разных регионах эти остаточки есть. Но я уверена, что до конца недели она будет использована вся. И мы закончим прививочную кампанию", - добавила Попова.

Как защититься от заражения

Меры профилактики для предотвращения заражения гриппом остаются такими же, как и при других респираторных заболеваниях: "маски, чистые руки, чистые гаджеты, чистое лицо, чистые дыхательные пути". "Если вы пришли из места, где были люди, много людей или даже не очень много, нужно промыть и лицо, нужно помыть руки, промыть носовые ходы просто чистой водой. И это снижает риск, это в определенной мере защищает от заболевания. Если же вы чувствуете недомогание, абсолютно точно нужно остаться дома. Нужно защитить и себя таким образом, и тех людей, которые при контакте с больным человеком могут заразиться", - добавила Попова.

Она также сообщила, что минимальный инкубационный период от момента заражения до первых симптомов может составлять несколько часов.