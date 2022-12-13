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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

"Свиной грипп" выявлен в 82 регионах России

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35%, "свиной грипп" выявлен в 82 регионах страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что доля вирусов гриппа среди вирусных заболеваний продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время 52,5%. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", выявленный в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B.

Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечаются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях.

В рамках прививочной кампании вакцинировано более 74 млн человек, что составляет почти 52% от численности населения страны.

В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в Россию пришел "свиной грипп" (H1N1), который привел к пандемии в 2009 году. Этот вариант вызывает большое количество осложнений и может привести к смерти. По ее словам, пик заболеваемости гриппом может наступить к новогодним праздникам при несоблюдении гражданами мер профилактики. Также Попова предупредила, что в РФ развивается неблагополучная эпидемическая ситуация из-за роста заболеваемости COVID-19 и гриппом.

Роспотребнадзор
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