Калининская АЭС снова отключила третий энергоблок на ремонт

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Калининская АЭС отключила от сети третий энергоблок для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба атомной станции.

"13 декабря 2022 года энергоблок №3 Калининской АЭС в соответствии с согласованной в установленном порядке заявкой отключен от сети для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 8 декабря Калининская АЭС включила в сеть энергоблок №3 после завершения планового капремонта и перезагрузки топлива. Ремонт на блоке длился 61 сутки.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС – филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции – четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.