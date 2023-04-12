РСПП попросил продлить нулевой налог с продажи долей в компаниях для спасения их от санкций

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает продлить на 2023 год для подпавших под западные санкции компаний действие нулевой ставки по налогу на прибыль при реализации акций и долей в других отечественных юрлицах, сообщил источник "Интерфакса".

Помимо пролонгации действия льготы РСПП предлагает расширить круг ее действия за счет включения в него не только лиц, которые сами находятся под санкциями, но и аффилированных с ними, рассказал источник. Кроме того, как полагает союз, нулевая ставка по налогу на прибыль должна применяться и в отношении компаний (как материнских, так и аффилированных), для которых ограничения появятся в текущем году.

Эти предложения РСПП направил в Минэкономразвития, которое сейчас готовит проект плана реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов российского бизнеса в отечественную юрисдикцию.

По действующим правилам льгота распространяется на совершенные в 2022 году сделки и доступна лишь компаниям, в отношении которых в прошлом году были введены ограничительные меры.

Режим антироссийских санкций предусматривает "правило 50%", согласно которому ограничительные меры распространяются как непосредственно на подсанкционное лицо, так и на структуры, где ему принадлежит более чем 50% в капитале. После введения санкций российские компании зачастую были вынуждены выходить из дочерних структур, чтобы они не подпадали по санкции на основании этого правила.