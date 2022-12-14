Глава МАГАТЭ может посетить Москву на следующей неделе или после рождественских каникул

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву может состояться на следующей неделе или после рождественских праздников, сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

"Планируется визит Гросси в Москву, либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, идеи, предложенные гендиректором МАГАТЭ относительно Запорожской АЭС, - "вовсе не идеи демилитаризации станции, о которой говорили западные лидеры".

"Демилитаризация не предполагается, да и невозможно эту станцию демилитаризовать в силу того, что она не милитаризована, там находится Росгвардия, войска РХБЗ, подразделения небольшие, но не армейские структуры. Естественно, в рамках реализации инициативы Гросси все они имеют право оставаться там, вопрос о выводе не стоит, но тяжелых вооружений там быть не должно, их там нет", - добавил российский дипломат.

Отвечая на вопрос о том, каким может быть компромисс вокруг ЗАЭС, постпред РФ подчеркнул, что "не нужно никаких компромиссов, идея защитной зоны предполагает, что никто не должен осуществлять атак с территории станции, и никто не должен нападать на атомную электростанцию, идея вполне разумная, приличная".

По его словам, на этот счет может быть принята политическая декларация, еще предстоит определить, как может быть обеспечен мониторинг соблюдения такой договоренности, а также географические параметры такой зоны.

"При наличии политической воли реализовать эту идею можно", - сказал Ульянов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000.

С 28 февраля 2022 года ЗАЭС находится под контролем российской армии.