Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

"Росатом" отметил близость позиций с МАГАТЭ по проекту декларации о зоне безопасности ЗАЭС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На консультациях в Москве российской делегации и делегации МАГАТЭ по Запорожской АЭС отмечена близость позиций сторон по проекту декларации о создании зоны безопасности вокруг станции, сообщил телеграм-канал "Росатома".

Делегации 22 декабря обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Сообщалось, что в консультациях участвовали гендиректор "Росатома" Алексей Лихачева и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки", - заявили в госкорпорации.

Стороны подробно обсудили обстановку на ЗАЭС в контексте задачи повышения надежности электро- и теплоснабжения площадки станции и Энергодара и аспекты работы миссии экспертов МАГАТЭ на станции.

"Обе стороны расценили состоявшийся разговор как предметный, полезный и откровенный", - отметили в "Росатоме".

С российской стороны в консультациях участвовали руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский и заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе - с 28 февраля находится под контролем российских военных. Из шести ее энергоблоков в последнее время работали два и только на подачу тепла для Энергодара - в режиме горячего останова. После прекращения энергоснабжения станции с украинской стороны 23 ноября их начали переводить в "холодный режим" на дизельных генераторах.

МАГАТЭ Росатом Запорожье Запорожская АЭС ЗАЭС Энергодар МИД Росгвардия Ростехнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Кремль обнародует ответные меры по потолку цен на нефть и газ, как только документ будет готов

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона о "главе" республики

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона о "главе" республики

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

"Диасофт" и "Интерфакс" разработали совместное решение для автоматизации проверки клиентов и контрагентов банков

Газ в Европе подешевел на фоне оттепели, выработка ветрогенерации снизилась

Военная операция на Украине

Рогозин ждет операцию после ранения

Рогозин ждет операцию после ранения

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

Что случилось этой ночью: четверг, 22 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });