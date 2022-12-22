"Росатом" отметил близость позиций с МАГАТЭ по проекту декларации о зоне безопасности ЗАЭС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На консультациях в Москве российской делегации и делегации МАГАТЭ по Запорожской АЭС отмечена близость позиций сторон по проекту декларации о создании зоны безопасности вокруг станции, сообщил телеграм-канал "Росатома".

Делегации 22 декабря обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Сообщалось, что в консультациях участвовали гендиректор "Росатома" Алексей Лихачева и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки", - заявили в госкорпорации.

Стороны подробно обсудили обстановку на ЗАЭС в контексте задачи повышения надежности электро- и теплоснабжения площадки станции и Энергодара и аспекты работы миссии экспертов МАГАТЭ на станции.

"Обе стороны расценили состоявшийся разговор как предметный, полезный и откровенный", - отметили в "Росатоме".

С российской стороны в консультациях участвовали руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский и заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе - с 28 февраля находится под контролем российских военных. Из шести ее энергоблоков в последнее время работали два и только на подачу тепла для Энергодара - в режиме горячего останова. После прекращения энергоснабжения станции с украинской стороны 23 ноября их начали переводить в "холодный режим" на дизельных генераторах.