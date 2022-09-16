Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Постпред РФ в Вене заявил, что на территории ЗАЭС нечего демилитаризировать

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Призывы к демилитаризации территории Запорожской АЭС нереалистичны - на ней нет тяжелой военной техники и армейских подразделений, а охранные подразделения российская сторона со станции снимать не намерена, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Вчера (на заседании совета управляющих МАГАТЭ) как раз я объяснял нашим коллегам, что этот призыв нереалистичен, потому что демилитаризовывать там нечего", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, "там не было тяжелой военной техники, там нет армейских подразделений, кроме войск РХБЗ, которые не являются боевыми, они занимаются замерами уровня радиации, и в случае аварии будут предпринимать энергичные шаги с тем, чтобы максимально нейтрализовать последствия, если такая авария произойдет".

"Сотрудники "Росатома" тоже вроде не относятся к министерству обороны. Что, собственно, демилитаризовать? Охрану? Росгвардию? Но станция не может оставаться без охраны, так не бывает. Во всем мире такая охрана есть, и, естественно, выводить охранные подразделения мы не собираемся", - добавил российский постпред.

Он отметил, что "сам тезис - он ложный, никакой милитаризации станции нет".

"Это все из серии фейков, которые появились августе, например, в том числе с подачи американских наших коллег, о том, что якобы Россия создала военную базу на Запорожской АЭС", - заявил Ульянов.

ЗАЭС Михаил Ульянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Киргизии соберется на экстренное заседание в пятницу вечером

Таджикистан заявил о новых обстрелах со стороны киргизских военных

В Ереване не удовлетворены реакцией ОДКБ на просьбу Армении о помощи

Эрдоган на встрече с Путиным намерен просить о скидке на газ в 25%

В Бишкеке заявили о возобновлении обстрелов военными Таджикистана киргизских пограничников

Среднедневное число сделок с фьючерсами на алюминий в III квартале достигло рекорда

Среднедневное число сделок с фьючерсами на алюминий в III квартале достигло рекорда

Три человека погибли при ракетном ударе по зданию администрации в Херсоне

Сильный пожар охватил 42-этажное офисное здание в китайском городском округе Чанша

Сильный пожар охватил 42-этажное офисное здание в китайском городском округе Чанша

Замглавы администрации Бердянска убит вместе с женой

Глава ЛНР подтвердил гибель генпрокурора и его заместителя от взрыва в Луганске

Глава ЛНР подтвердил гибель генпрокурора и его заместителя от взрыва в Луганске
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });