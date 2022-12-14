Минцифры выступило против запрета на удаленную работу айтишников, уехавших за границу

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности", - говорится в сообщении.

"Наша задача - использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей", - отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IT-компании.

"При этом мы настоятельно рекомендуем очень внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности", - уточняется в сообщении.

При этом в Минцифры против удаленной работы для разработчиков государственных информационных систем. "Минцифры считает невозможным такую удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты", - подчеркивается в релизе.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса о готовящемся законопроекте, ограничивающем дистанционную работу для россиян, покинувших страну.