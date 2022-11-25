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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Глава Минцифры не считает глобальным отъезд IT-специалистов из России

По оценке Максута Шадаева, исход айтишников не нанес непоправимого ущерба отрасли

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Отъезд IT-специалистов из России после начала военной операции на Украине не приобрел глобальный характер и не нанес непоправимого ущерба отрасли, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "Цифровой алмаз".

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"Понятно, что последние события привели к тому, что значимая часть наших разработчиков, к сожалению, уехали из страны, и понятно, что это, наверно, одни из самых компетентных, профессиональных сотрудников, которые точно востребованы на международном рынке. Но я считаю, что в этом смысле масштаб отъезда не такой глобальный, ущерба отрасли он такого непоправимого не нанес", - сказал министр.

По его словам, механизмы поддержки отрасли, наличие интересных проектов для разработчиков, а также создаваемые для них условия - в том числе, внутри компаний - мотивируют многих продолжать работать внутри страны.

"Поэтому здесь я с определенным оптимизмом смотрю в будущее", - сказал Шадаев.

Он также отметил, что после ухода зарубежных компаний Россия "обречена" на то, чтобы сделать необходимый прорыв в IT-отрасли.

"Мы видим, как те ниши, которые еще недавно занимали и занимают по-прежнему иностранные решения, сейчас будут массово замещаться российскими технологиями. По-другому просто не получится, потому что наша индустрия в этом смысле имеет необходимый потенциал", - сказал министр.

Минцифры Максут Шадаев Украина
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