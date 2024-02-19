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Сменился гендиректор бывшей российской "дочки" Scania

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Генеральным директором дистрибьютора коммерческой техники Big Wheels Group (BWG, ранее - ООО "Скания Русь") назначен Ринат Фатыхов, до этого занимавшийся продажами коммерческой техники и холодильного оборудования для грузовиков, сообщила пресс-служба BWG.

Фатыхов имеет 15-летний опыт управления дистрибуцией грузовых автомобилей. Ранее он возглавлял дилерскую сеть Thermo King, занимавшейся поставками грузового коммерческого транспорта и холодильно-отопительного оборудования, а также руководил компанией, специализировавшейся на поставках рефрижераторных установок SuperSnow.

"В должности генерального директора BWG он сосредоточится на достижении главной цели компании - занять лидирующие позиции в сфере дистрибуции коммерческой грузовой техники. BWG продолжит развивать партнерские связи со странами Юго-Восточной Азии. Ключевым направлением деятельности компании останется поставка, обслуживание и ремонт грузовых автомобилей иностранных брендов, в частности Sitrak, а также сервисная поддержка владельцев специализированной техники Scania", - отмечается в сообщении компании.

BWG также сообщает, что в связи с растущими запросами клиентов и изменениями на рынке коммерческих автомобилей создает экосистему, в которую входит комплекс продуктов и услуг: продажа грузовых машин и обеспечение запчастями, бесперебойный сервис, а также лизинговые услуги и обучение сотрудников. "Сегодня бизнес как никогда нуждается в инновационных решениях, позволяющих своевременно отвечать на запросы клиентов и рыночной конъюнктуры. И мы активно двигаемся в этом направлении", - цитирует Фатыхова пресс-служба BWG.

BWG - российская компания, занимающаяся поставками, обслуживанием и ремонтом грузовых автомобилей и специализированной техники Scania и других иностранных брендов. C 1990 года работала в России под названием ООО "Скания-Русь" и входила в состав шведского концерна. В 2022 году вышла из его состава, перейдя под управление российских партнеров, и была переименована с сохранением статуса эксклюзивного дистрибьютора Scania и прав на использование этого товарного знака в России. Штат компании насчитывает более 120 сотрудников, дилерская сеть состоит из более 75 представительств.

Scania Thermo King Ринат Фатыхов ООО "Скания-Русь" Big Wheels Group BWG
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