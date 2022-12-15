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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Пожар на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" полностью ликвидирован

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали последствия пожара на промышленной площадке в Ангарске Иркутской области, сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС по региону.

"В 15:54 (по времени Иркутска) ликвидация последствий пожара на промышленной площадке в Ангарске", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 6:00. Он был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м, к тушению, по данным МЧС, было привлечено 106 человек и 28 единиц техники. Спустя пять часов, в 10:59, открытое горение было ликвидировано. Далее, по информации МЧС, проводились проливка и охлаждение технологической установки, а также разборка строительных конструкций.

По данным Ангарской нефтехимической компании (АНХК), в результате пожара два человека погибли. Предприятие обещает оказать необходимую помощь их семьям.

Завод сообщил, что он продолжает выпуск топлива в полном объеме.

По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, пострадали пять человек. Один из них находится в больнице, ещё четверо направлены на амбулаторное лечение, написал он в своем телеграм-канале.

АНХК, входящая в "Роснефть", является основным поставщиком топлива для Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Мощность завода составляет 10,2 млн тонн нефти в год. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 260 наименований, в том числе автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, битумы, топливо для реактивных двигателей, бутиловые спирты и серную кислоту.

Иркутская область Ангарск АНХК
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